Путин объявил об отмене парада Победы 9 мая

16.04.2020, 18:05, Новости дня

Из-за эпидемии коронавируса в России отменили ежегодный парад Победы, который проводится 9 мая. Как сообщает “РИА Новости”, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета безопасности РФ.

По его словам, риски, связанные с распространением заболевания, не позволяют проводить подготовку к празднованию.

Путин добавил, что все торжественные мероприятия по случаю Дня победы пройдут позже в 2020 году, однако не назвал точных сроков.

6 апреля российские СМИ сообщали, что парад в России из-за карантина могут перенести на 24 июня. Вероятной датой проведения парада также называлось 3 сентября.

С начала вспышки в РФ зафиксировано 7497 случаев в 81 регионе, из них 58 летальных, выздоровело 494 человека.

25 марта из-за эпидемии в России была объявлена неделя выходных, которую 2 апреля продлили до конца месяца. По данным на 16 апреля, в РФ

подтверждено 27 938 случаев заболевания, 232 человек скончались, 2304 выздоровели.