МиГ-31 ВВС Казахстана разбился у аэропорта Караганды

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16.04.2020, 18:03, Новости дня

Истребитель МиГ-31 ВВС Казахстана разбился неподалеку от аэропорта Караганды, экипаж успел катапультироваться, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Инцидент произошел «в ходе выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства», к югу от аэродрома Караганды, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

«После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле в сторону от населенного пункта и, убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался. Летчики живы», – пояснили в пресс-службе минобороны.

По приказу министра обороны страны назначена комиссия по расследованию инцидента, на место прибыл отряд поисково-спасательной службы ВВС Казахстана.

В марте Самолет ВВС Пакистана разбился в Исламабаде, на месте происшествия разгорелся пожар.



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