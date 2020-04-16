 

Меркель поддержала работу ВОЗ

16.04.2020, 18:03, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель на совещании лидеров G7 поддержала работу Всемирной организации здравоохранения, говорится в сообщении пресс-службы правительства ФРГ.

«Канцлер подчеркнула, что пандемия может быть преодолена только с помощью сильного и скоординированного международного ответа. С этой целью она выразила полную поддержку ВОЗ и многим другим партнерам, таким как Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям CEPI, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации GAVI и Глобальный фонд GFATM», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что канцлер приветствует инициативу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о проведении виртуальной конференции доноров по коронавирусу.

Меркель приветствовала и соглашение между министрами финансов G20 и управляющими центробанков о моратории на долговые обязательства для развивающихся стран в связи с пандемией коронавируса.

Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения, из-за чего ВОЗ может потерять 14% бюджета. Москва назвала этот поступок Вашингтона «ударом под дых».

Между тем, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что планирует оспорить решение главы Белого дома Дональда Трампа о приостановке финансирования ВОЗ.



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