Меркель поддержала работу ВОЗ
16.04.2020, 18:03, Новости дня
Канцлер Германии Ангела Меркель на совещании лидеров G7 поддержала работу Всемирной организации здравоохранения, говорится в сообщении пресс-службы правительства ФРГ.
«Канцлер подчеркнула, что пандемия может быть преодолена только с помощью сильного и скоординированного международного ответа. С этой целью она выразила полную поддержку ВОЗ и многим другим партнерам, таким как Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям CEPI, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации GAVI и Глобальный фонд GFATM», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Отмечается, что канцлер приветствует инициативу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о проведении виртуальной конференции доноров по коронавирусу.
Меркель приветствовала и соглашение между министрами финансов G20 и управляющими центробанков о моратории на долговые обязательства для развивающихся стран в связи с пандемией коронавируса.
Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения, из-за чего ВОЗ может потерять 14% бюджета. Москва назвала этот поступок Вашингтона «ударом под дых».
Между тем, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что планирует оспорить решение главы Белого дома Дональда Трампа о приостановке финансирования ВОЗ.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет