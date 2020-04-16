Торгово-промышленная палата поможет предпринимателям в получении госзаказа

16.04.2020, 18:03, Новости дня

Вызванный коронавирусом кризис открывает новые возможности для бизнеса, например, в сфере цифровизации. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель совета ТПП по инвестиционной политике Владимир Гамза, комментируя решение президента предоставить малому и среднему бизнесу безвозмездную помощь государства. По его словам, предпринимателям также надо активнее бороться за госзаказ.

«Предпринимаемые сегодня правительством меры для поддержки экономики, бизнеса полезны, но нужны более фундаментальные решения. Мы сейчас раздаем «хлеб», а бизнесу надо дать еще и «удочку», чтобы он сам добывал себе пропитание», – сказал председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.

«Самое главное в нынешних условиях – создать новые возможности для бизнеса. Для этого ему надо дать заказ. В нынешней ситуации очевидно: кроме государства, никто решить такую задачу не может. Это нормально. Таким образом поступают и в других странах», – отметил Гамза.

Идеальным вариантом, по его мнению, стал бы специальный госзаказ на инфраструктурные работы для малого и среднего бизнеса. «У нас непочатый край с ремонтом и строительством сельских дорог, ветхого жилья. Просто колоссальный объем задач в сфере ЖКХ. Куда ни посмотришь, в нашем хозяйстве везде есть проблемы. В хорошие времена у нас почему-то не доходили до них руки», – считает экономист.

А пока, не дожидаясь такого заказа, уверен Гамза, предпринимателям надо активно пользоваться тем, что есть – действующим госзаказом, для чего активнее работать с муниципальными властями, и ТПП готова помогать им в этом деле. «Ежегодно на госзаказ выделяется примерно 25-30 трлн рублей. В этом году он будет не меньше, потому что бизнес надо поддерживать. Многие предприятия малого и среднего бизнеса раньше прохладно относились к этой теме, считая процесс слишком сложным. Но сейчас самое время начать», – призвал эксперт.

Как и всякий кризис, нынешний не только несет угрозы, но и открывает перед бизнесом новые возможности. «Начался всплеск цифровизации экономики. Скорее всего, мы за один год пройдем тот путь, который так бы занял у нас 5-10 лет. Бизнес уже понял, насколько эти форматы эффективны. Также очевидно, что будет активно развиваться сфера удаленного обслуживания населения», – прогнозирует Гамза.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду, в ходе обращения к правительству президент Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства, а кроме того – направить более 23 млрд рублей на поддержку авиаотрасли. Он также выступил с инициативой перечислить на сбалансированность бюджетов регионов 200 млрд рублей.

Общее количество денег, выделенных на спасение российской экономики в условиях пандемии коронавируса, превысило два триллиона рублей. Как передает «Интерфакс», об этом в четверг сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. «Вместе с предпринимателями мы продолжаем работать, продолжаем готовить новые предложения по дополнительной поддержке экономики», – сообщил министр.

По экспертным оценкам, общий ущерб от угрозы коронавируса для РФ может составить 18 трлн. рублей. Наиболее пострадавшей окажется сфера услуг.