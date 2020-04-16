 

В Казахстане разбился истребитель-перехватчик. Пилоты живы

16.04.2020, 18:02, Новости дня

Истребитель МиГ-31 ВВС Казахстана разбился недалеко от аэропорта города Караганда. Причиной падения стал пожар в одном из двигателей, сообщает агентство ТАСС.

Экипаж увел боевую машину в сторону от населенных пунктов и катапультировался. Оба летчика живы.

МиГ-31 – истребитель-перехватчик. Предельная высота полета – свыше 20 километров, максимальная скорость – 3 тысячи километров в час.

Самолет вооружен 23-миллиметровой 6-ствольной пушкой, и обычно несет 4 ракеты "воздух-воздух" большой дальности и 2 ракеты средней дальности.



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