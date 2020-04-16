Финалы футбольных евротурниров могут состояться в конце лета

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16.04.2020, 18:02, Новости дня

Европейский союз футбольных ассоциаций рассматривает вопрос переноса решающих встреч еврокубков на конец августа. УЕФА может назначить финал Лиги чемпионов на 29 августа, а финал Лиги Европы на 26 августа. Причиной стало то, что национальные федерации хотят сначала доиграть чемпионаты стран.

Изначально УЕФА не возражал против того, чтобы провести матчи евротурниров одновременно с играми в национальных чемпионатах, но многие клубы ведущих стран Старого Света настаивают на том, чтобы доиграть первенства, а затем переключиться на еврокубки, сообщает британская The Telegraph. Обсуждение нового расписания континентального футбола продолжается.

Завершение еврокубковых турниров в конце августа позволит доиграть национальные первенства, а также дает определенную гарантию, что к этому моменту европейские страны отменят ограничения, и клубы-участники смогут беспрепятственно перемещаться по Европе. Предлагается провести матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 28 и 29 июля, а оставшуюся часть турнира – в августе.



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