«Живет в другом мире»: Кети Топурию раскритиковали за демонстрацию дорогих сережек

16.04.2020, 17:53, Разное

Певица Кети Топурия подверглась критике из-за демонстрации дорогих сережек. По словам подписчиков знаменитости, она и другие представители отечественной сцены будто «живут в ином мире», хотя в стране по-прежнему непростая ситуация из-за вспышки коронавируса.

В своей недавней публикации в Instagram исполнительница поделилась рекламной записью, порекомендовав интернет-пользователям ювелирные украшения. На снимке Топурия запечатлена в сережках известного бренда, которые вскоре станут частью новой коллекции. В комментариях к публикации подписчики певицы оставили сотни комментариев, в которых призвали звезду обратить внимание на сложившуюся ситуацию в мире, а не на украшения.

Одна из поклонниц исполнительницы считает, что во время пандемии коронавируса такая реклама неуместна, особенно, учитывая стоимость украшений. Топурия не ответила на комментарии, но и не стала ограничивать их написание. На данный момент певица по-прежнему придерживается режима самоизоляции, но не рассказывает о местоположении.