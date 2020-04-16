 

У Lexus появится новый мощный кроссовер

16.04.2020, 17:53, Разное

Автоконцерн Lexus планирует выпустить новый флагманский кроссовер под названием LQ. По словам инсайдеров, транспортное средство очень схоже с концептом LF-1 Limitless, показанным еще в 2018 году, а стоимость новинки должна составить 80 000 – 100 000 долларов (6-7,4 миллиона рублей).
Самый габаритный и дорогостоящий SUV японской компании имеет некоторые сходства с седаном LS. Что касается «заряженной» версии F, она обзаведется мощным V8 мотором, генерирующим свыше 600 лошадиных сил. Менее производительная модификация будет оснащена 416-сильной силовой установкой V6 и гибридным движком на 355 лошадиных сил. Внешний вид автомобиля достаточно узнаваем благодаря заниженной линии крыши и широкой радиаторной решетке, также стоит отметить фонари, выполненные в классическом стиле Lexus.

Дебют серийной версии кроссовера должен состояться уже в следующем году: самая дешевая версия машины обойдется покупателям в 80 000 долларов, а самая топовая – в 100 000 долларов. Автомобиль должен составить конкуренцию немецким флагманам вроде Mercedes-AMG GLS 63 и Audi RS Q8.



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