 

Путин отложил подготовку к параду Победы

16.04.2020, 17:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия в связи с коронавирусом.

«До праздника Победы, до Дня Победы, уже меньше месяца, сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор: и дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройдет, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», – передает слова Путина ТАСС.

Он подчеркнул, что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» пройдут в 2020 году, но только когда отступит угроза коронавируса.

«Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 Мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно, разумеется, в нынешнем, 2020 году, тем более, что весь этот год объявлен Годом памяти и славы», – сказал президент.

«Я разделяю ваши чувства, власти сделают все, чтобы ветераны чувствовали заботу», – сказал он, выразив уверенность, что 9 мая станет объединяющим.

Накануне ветеранские организации направили Путину письмо с просьбой отложить проведение парада Победы.



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