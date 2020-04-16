«Самоизоляционный цвет волос»: Звезда 90-х Катя Семенова сменила имидж

16.04.2020, 17:53, Разное

Популярная певица 90-х Катя Семенова сегодня больше известна как телеведущая и композитор. В условиях самоизоляции звезда попробовала себя и в роли имиджмейкера, сменив цвет волос. Поклонникам образ понравился.

В Instagram-аккаунте неунывающая артистка появилась в новом образе, с цветом волос, который назвала «самоизоляционным». Социальные сети не позволяют закрыться в четырех стенах. В отличие от некоторых «распустех», которые появляются перед поклонниками со спутанными волосами, демонстрируя свою седину, 59-летняя Семенова понимает роль внешнего облика для настроения женщины. Цвет «красное дерево», сменивший привычный русый, оказался настолько удачным сочетанием с серыми глазами, что позволил звезде выглядеть значительно моложе. А главное — заслужить массу комплиментов чутких поклонников. Остатки краски, взятые у соседки в долг, заставляют чувствовать себя неотразимой. Серые будни превратились в праздник при минимальных затратах.

Не стоит опускать руки, вынужденная пауза закончится, и после легкого макияжа жизнь заиграет новыми красками. Нужно просто поверить, убеждена артистка.