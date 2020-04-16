Европейские и азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику

16.04.2020, 17:42, Новости дня

Европейские финансовые рынки в четверг демонстрируют смешанную динамику на фоне последних неблагоприятных новостей в связи с пандемией коронавируса.

Лондонский индекс FTSE остался почти неизменным, сдвинувшись лишь на 0,1 процента, в то время как парижский CAC-40 и франкфуртский DAX выросли почти на процент.

В Азии динамика также смешанная: индексы в Токио, Сиднее, Гонконге закрылись снижением, сеульский KOSPI остался на месте, а шанхайский SSE к закрытию вырос на 0,3 процента.

Фьючерсы на ведущие американские индексы в преддверии открытия торгов растут. В среду на Уолл-стрит был зафиксирован спад после того, как правительство опубликовало данные последние данные по экономике, свидетельствующие, что объем розничных продаж в марте опустился на рекордные 8,7 процента, а скорость снижения объема промышленного производства оказался рекордным с 1946 года.

Индекс S&P потерял более 2 процентов, Dow Jones – на 1,8 процента, а Nasdaq – на 1,4 процента.

Прогноз по экономикам Азии на этот год также не оптимистичен: Международный валютный фонд прогнозирует, что экономический рост в регионе будет нулевым, что является самым неблагоприятным показателем за 60 лет.

Ситуация на нефтяных рынках неоднозначная: американская сырая нефть подорожала на 1,5 процента до 20,18 доллара за баррель, а эталонная нефть марки Brent – на 2,4 процента до 28,37 доллара за баррель.