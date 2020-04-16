Грузия: власти призывают не посещать пасхальное богослужение

16.04.2020, 17:42, Новости дня

Грузинские власти продолжают вести переговоры с Грузинской православной церковью (ГПЦ) о том, в какой форме должно пройти богослужение в ночь на 19 апреля, когда православные христиане отмечают Пасху – один из главных для христиан восточного обряда праздников. Как заявила 16 апреля глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, правительство надеется, что пасхальная литургия пройдет без прихожан. Цель – предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Наблюдается довольно позитивная динамика в переговорах с Церковью», – отметила Тикарадзе.

Это заявление было неожиданным, так как вечером 15 апреля пресс-секретарь администрации правительства Ираклий Чиковани на специальном брифинге озвучил «совместное решение правительства и грузинской патриархии». В частности, согласно Чиковани, стороны договорились, что пасхальное богослужение в Грузии состоится, однако верующие, которые желают присутствовать на литургии, должны прийти в храм 18 апреля до 9 часов вечера и провести там девять часов, т. е. отрезок времени, когда в стране действует комендантский час (с 21:00 до 06.00). При этом дежурные экипажи патрульной полиции будут следить за выполнением норм режима комендантского часа и социальной дистанции.

В патриархии в связи с указанным соглашением сказали, что ГПЦ пошла на «очень большую уступку».

Ранее на специальном брифинге в связи с ужесточением карантинных мер, грузинский премьер Георгий Гахария отметил, что он надеется на «благоразумие граждан», которые, по словам премьера, не должны дожидаться призывов со стороны духовенства, а вместо этого взять на себя ответственность и остаться дома.

«Правительство и лично я призываем наших граждан остаться дома, защитить нашу церковь, и не ставить ее перед выбором в такой кризисной ситуации», – сказал грузинский премьер.

Позиция специалистов

Одновременно после объявления деталей принятого властями и патриархией решения насчет пасхального богослужения, грузинские инфекционисты и врачи призвали население оставаться дома.

«До сегодняшнего дня была динамика, которая предоставляет возможность, чтобы Грузия вышла из эпидемии со сравнительно малыми потерями… Если хотите остаться в живых, оставайтесь дома. Другого выхода нет. Если хотите, чтобы наша нация выжила, если хотите, чтобы спаслась церковь, не ходите в церковь», – заявил 15 апреля в своём телевизионном обращении замглавы Национального центра контроля заболеваний, вирусолог Паата Имнадзе, который также предупредил, что если ситуация выйдет из-под контроля, «уже через три недели нас ждет то, что было в Италии, тогда мы в Грузии не сможем перечесть гробы».

В свою очередь директор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил 16 апреля, что до введения в стране полного карантина, т. е. когда будет невозможно покидать дома без разрешения властей, «остается всего один шаг».

По состоянию на 16 апреля на контролируемой грузинскими властями территории инфицированы коронавирусом 336 человек, при этом 74 из них уже выздоровели, а трое умерли. При этом сепаратистские власти в Цхинвальском регионе утверждают, что на этой территории не зафиксировано случаев коронавируса. Одновременно в сепаратистской Абхазии, согласно официальным данным, COVID-19 подтвердился у трёх лиц.

Реакция оппозиции

Грузинская оппозиция заявляет о кризисе в правлении «Грузинской мечты» – партии, располагающей парламентским большинством. Оппоненты утверждают, что правительство не способно обеспечить исполнение закона в стране. В частности, говорит оппозиция, правительство позволяет ГПЦ нарушать действующие в стране строгие карантинные меры. В качестве примера приводится то, что по всей Грузии запрещается собрание более трех человек. Тем не менее, это правило не соблюдается в церквях, где паства регулярно посещает богослужения.

Как заявил в своём комментарии для СМИ один из лидеров оппозиционной «Европейской Грузии» депутат Гига Бокерия, в случае если соглашение власти и Церкви насчет пасхальной ночи не изменится, политическую ответственность за результаты будет нести правительство, а моральную – духовенство.

«В результате этого постыдного факта наша страна и граждане понесли две огромные потери. Первое, это серьезный рост опасности для распространения эпидемии, и второе – последующий подрыв устоев секулярного государства, нарушение принципов равенства, справедливости, также как и конституции», – заявил Бокерия.

В партии экс-президента Михаила Саакашвили «ЕНД» объясняют позицию властей тем, что они не желают входить в конфронтацию с ГПЦ в предвыборный период.

«Оказалось, что для властей очень важна позиция патриархии, поскольку эта позиция важна для политического будущего и, соответственно, для выборов. Выяснилось, что здоровью и безопасности собственных граждан присвоена второстепенное значение по сравнению с политической повесткой дня «Грузинской мечты»», – считает депутат от «ЕНД» Саломе Самадашвили.

Законы и государственные институты

Тина Хидашели, основатель НПО «Гражданская идея», бывшая министр обороны, объясняет отсутствие гибкости в позиции ГПЦ стремлением утвердить собственную репутацию путем демонстрации власти.

В частности, Хидашели напоминает, что за последний год, ввиду ряда факторов, связанных с противостоянием различных групп внутри ГПЦ, Церковь частично утратила былую популярность среди населения страны. Это отразилось в социологических исследованиях, включая опросы NDI и IRI.

«Церковь желает восстановить доверие к себе, но для этого она выбрала путь, который проходит через демонстрацию собственной власти. После объявления в стране чрезвычайного положения, большинство из решений и публичных заявлений патриархии, носят дискриминационный характер, т. е. это противоречит принципам христианства, а также разбивает вдребезги ту малость, которая осталась от государственности страны», – считает Хидашели.

При этом правозащитник Сулхан Саладзе утверждает, что государственные институты не пользуются достаточным доверием населения, и что позиция ГПЦ по-прежнему имеют решающее значение для большинства граждан Грузии.

«Когда мы говорим о церкви, никакие законы сегодня в Грузии не действуют. Во всех случаях у меня остается такое впечатление, что было достигнуто не соглашение, а церковь продиктовала властям свои условия. У власти были все законные основания для того, чтобы внедрить тот стандарт, в соответствии с которыми в этой ситуации можно было установить конкретные правила, даже не начиная переговоры с церковью», – утверждает эксперт.