Беларусь обогнала Украину и стала второй среди постсоветских стран по заболеваемости COVID-19

16.04.2020, 17:35, Новости дня

На 16 апреля в Беларуси зарегистрировано 4204 пациента с коронавирусом. На постсоветском пространстве больше случаев зарегистрировано только в России – 27 938, в Украине их – 4161, во всех остальных странах – менее 2000 случаев.

В Беларуси количество выявленных пациентов с коронавирусом составляет 442 человека на миллион, в Украине – 99 случаев на миллион человек. Белорусская служба Радио Свобода обращает внимание, что в Украине проводят меньше тестов, чем в Беларуси. Этим объясняется меньшее количество выявленных пациентов с коронавирусом. Например, на 13 апреля в Украине было проведено 32 496 тестов, в Беларуси – 68 тысяч.

Всего за время пандемии в Беларуси, по официальным данным, с выявленной коронавирусной инфекцией умерли 40 человек, 65 нуждаются в искусственной вентиляции легких. За последние сутки количество зараженных увеличилось на 476 человек, умерли четверо. Среди инфицированных – 116 детей. “Практически все” они, как сообщают в Минздраве, переносят болезнь в бессимптомной или легкой форме.

Белорусские власти перестали сообщать, сколько заболевших находится в больницах, а сколько из них в среднем и тяжелом состоянии. 16 апреля Минздрав распорядился выписать пациентов с COVID-19 в легкой форме и лечить их в домашних условиях.

Официально в Беларуси не объявлено о карантине или режиме самоизоляции. При этом школьные каникулы продлены до 20 апреля. Беларусь – единственная страна в Европе, где во время пандемии идет чемпионат по футболу. В храмах проводят службы, а на 25 апреля в стране запланирован республиканский субботник.

13 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране “ни один человек не умер и не умрет от коронавируса”, “а те, кто умер, умерли от других заболеваний”.

Еще в марте для профилактики коронавируса белорусский президент советовал вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в баню и выпивать водку. Ситуацию с пандемией COVID-19 он называл “психозом”. Потом заявлял, что “всех спасем”. Потом начал говорить, что заболевших в стране “мизер”. Потом – что людей старше 70 лет и “135 кг весом” спасти было трудно, а “вирус атакует слабых”. И, наконец, что “главное – экономика”.

Однако в апреле Беларусь попросила финансовой помощи у Евросоюза на фоне борьбы с распространением коронавируса, а также у Европейского банка реконструкции и развития – 1 миллиард долларов “на поддержку предприятий в условиях экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса”.