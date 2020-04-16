Китайские власти заявили, что у ученых и ВОЗ нет доказательств о лабораторном происхождении “уханьского” коронавируса

16.04.2020, 17:35, Новости дня

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 16 апреля прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что нулевым пациентом с коронавирусом был сотрудник лаборатории в Ухане, пишет Reuters.

“Представители Всемирной организации здравоохранения неоднократно заявляли, что нет доказательств создания коронавируса в лаборатории”, – заявил Лицзянь. Также он отметил, что эксперты “не нашли” научное обоснование у версии с искусственным происхождением вируса.

Ранее телеканал Fox News сообщил со ссылкой на несколько анонимных источников, что первым заразившимся коронавирусом был работник одной из лабораторий Китая, расположенной в городе Ухань: именно в этом регионе в конце 2019 года началась вспышка коронавируса. В репортаже Fox отметили, что коронавирус не был биологическим оружием, но, изучая его, Китай собирался превзойти США в обнаружении вирусов и борьбе с ними.

CNN сообщил 16 апреля, что американская разведка сейчас официально расследует версию о том, что вирус имел лабораторное происхождение.

“Из того, что нам известно, – вирус возник в Ухане. Мы знаем, что Уханьский институт вирусологии находится всего в нескольких милях от того места, где находился рынок морепродуктов”, – ранее заявлял госсекретарь США Майк Помпео.

Китайские СМИ ранее, говоря о “нулевом пациенте”, зараженном коронавирусом, представили версию о женщине, которая торговала креветками на рынке морепродуктов в Ухане. Считается, что именно из этого места пошло распространение COVID-19.

В феврале этого года в научном журнале Nature вышла статья о том, что в геноме коронавируса не обнаружили следов искусственного выращивания в лаборатории, он выглядит так, как и следует при эволюционном развитии.