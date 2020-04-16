Ожирение увеличивает риск переломов в дошкольном возрасте

16.04.2020, 17:30, Разное

Ожирение в дошкольном возрасте может плохо отразиться на здоровье в течение уже ближайших лет. Ученые обнаружили, что лишний вес сильно увеличивает риск переломов у детей. Их научная работа опубликована в Journal of Bone and Mineral Research.

Испанские ученые включили в свое исследование более 450 тысяч детей в возрасте четырех лет, прошедших плановый медосмотр. Вес и рост детей были известны, что позволило вычислить индекс массы тела участников. Оказалось, что 7,6% из них страдали от ожирения или имели лишний вес.

Ученые наблюдали за детьми в течение 4-11 лет. Они обнаружили, что дети с избытком веса ломали ноги на 42% чаще, а руки – на 10% чаще по сравнению с детьми с нормальной массой. Ожирение было связано с увеличением риска переломов рук на 74%, ног – на 19%.

Ученые признают, что в исследовании были некоторые ограничения. Например, не было известно, сколько витамина D получают дети и насколько они физически активны.

Авторы предполагают, что причиной роста риска переломов может быть воспаление, которое развивается в результате ожирения. Другими факторами риска переломов в этом исследовании могли быть избыточный вес и ухудшение координации движений.

«Мы чаще думаем о последствиях ожирения в пожилом возрасте. Но даже в возрасте четырех лет мы уже видим его стойкое влияние. Переломы не смертельно опасны, но они действительно влияют на качество жизни», – сказал The New York Times профессор Дениэл Прието-Аламбара (Daniel Prieto-Alhambra) из Оксфордского университета.