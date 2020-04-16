 

Лавров и Маас обсудили ситуацию с коронавирусом

16.04.2020, 17:30, Новости дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим коллегой из ФРГ Хайко Маасом ситуацию с пандемией коронавируса, разговор состоялся по инициативе германской стороны, сообщила пресс-служба МИДа.

«Обсуждалась ситуация в мире, а также в РФ и Германии в связи с пандемией коронавируса. Министры были едины во мнении о необходимости объединения усилий международного сообщества для борьбы с эпидемией и ее распространением, неприемлемости политизации темы коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Министры также обсудили урегулирование конфликта на Украине с акцентом на важность побуждения сторон к полному выполнению договоренностей, достигнутых в рамках «нормандского формата», которые должны быть реализованы через механизмы Контактной группы.

Лавров обратил внимание на конкретные примеры неконструктивных действий киевских властей, препятствующих всестороннему осуществлению минского «Комплекса мер».

Главы МИД РФ и ФРГ договорились учесть развитие ситуации при подготовке видеоконференции глав внешнеполитических ведомств «нормандской четверки», дата которой будет согласована позже.

Кроме того, Лавров и Маас обсудили ряд практических вопросов двустороннего российско-германского сотрудничества.

Ранее МИД ФРГ предостерег от поспешного снятия карантина. 



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