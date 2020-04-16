Путин заявил о докапитализации Фонда защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей

16.04.2020, 17:30, Новости дня

Фонд защиты прав дольщиков докапитализируют дополнительно на 30 млрд рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Во многих регионах до сих пор не решена проблема тех граждан, которых мы называем обманутыми дольщиками. Предлагаю докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей и направить эти ресурсы на решение проблем, накопленных в прошлые годы, достроить незавершенные дома», – сообщил глава государства в ходе совещания правительства по поддержке строительной отрасли, передает ТАСС.

В ходе совещания президент также предложил создать специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5% на покупку жилья комфорт-класса, и сообщил, что правительство поддержит строительный комплекс, стройка должна стать локомотивом экономики.