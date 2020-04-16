 

Патологоанатом: “Разрушительное действие коронавируса превращает лёгкие в кровавую губку”

16.04.2020, 17:30, Разное

Патологоанатом из РФ рассказал, какое разрушительное действие на организм человека оказывает COVID-19. Лев Кактурский отметил, из-за коронавируса лёгкие превращаются в “кровавую губку”.
Член-корреспондент РАН и научный руководитель научно-исследовательского института морфологии человека, глава Российского общества патологоанатомов дал свои комментарии по поводу коронавируса и воздействия недуга на человеческий организм. Специалист отметил, большая часть людей, заразившись, не ощущает острого недомогания. Они переносят COVID-19 “на ногах”, считая, что у них весеннее проявление ОРВИ. Другие же и вовсе являясь носителями коронавируса, не чувствуют его симптомов, но у 20% пациентов болезнь провоцирует очень серьёзные проблемы, и их лёгкие превращаются в кровавую губку. Научные работник лично наблюдал последствия, возникавшие из-за вируса при вскрытии умерших больных. Он отметил, в таких случаях помогает только искусственная вентиляция лёгких, поскольку в них собирается геморрагический экссудат. Данная субстанция провоцирует воспаление, после которого органы дыхания увеличиваются в размере и отекают, а человек теряет возможность дышать. В итоге ткани подвергаются изменениям, часто не совместимым с жизнью, поскольку лёгкие просто не работают в том состоянии, в которое приходят.

Лев Кактурский также добавил – это не единственные последствия действия на организм COVID-19. У многих скончавшихся отмечалось нарушение работы почек. Данные органы накапливали токсичные соединения, содержащиеся в моче, которая не выходила, задерживаясь в них, из-за чего возникает отравление и распад тканей. Установлено, это происходит из-за нарушения работы почечного фильтра.



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