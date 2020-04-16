 

США не разрешили разместить россиян на заблокированной дипсобственности

16.04.2020, 17:30, Новости дня

Власти США отказали посольству РФ в просьбе разместить оставшихся без средств россиян на заблокированной дипсобственности, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Посольство обращалось к властям США с просьбой разблокировать доступ к изъятым у нас объектам дипломатической собственности – там, к примеру, могли бы быть временно размещены те из наших сограждан, у которых отсутствовала возможность оплатить проживание в гостинице в период ожидания вывозного рейса… Однако американская сторона даже в разгар пандемии, угрожающей жизням всех без исключения людей, оказалась неспособной взглянуть на ситуацию непредвзято и пойти нам навстречу», – говорится в его ответах на вопросы в Facebook посольства РФ в США.

Ранее Антонов обвинил американские власти в затягивании передачи сведений о российских детях.

Напомним, МИД России устанавливает местонахождение российских школьников, вывезенных в США по образовательным программам без ведома властей. Госдепартаменту США и американскому посольству в Москве сделаны соответствующие демарши.



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