Ученые раскрыли новые подробности о Нибиру

16.04.2020, 17:30, Разное

Астрономы рассказали о новых данных, которые касаются планеты X Нибиру. Продолжительное время эксперты сомневались в существовании такого объекта, но ныне все больше исследователей склонны верить, что это не миф.

Ученые создали математическую модель Нибиру, чтобы лучше понять ее структуру. Одна из соответствующих теорий затрагивает орбиту космического мусора. У конспирологов имеется собственное мнение на этот счет, исследователи попытались разобраться в причинах нестандартных отклонений с научной точки зрения. В результате они решили учесть гравитацию объектов за пределами Нептуна, чтобы найти доказательства существования Нибиру.

Новая теория не является новой. Ранее группа научных сотрудников Университета Калифорнии выяснила, что внешний диск пояса Койпера в полной мере покрывается льдинами малых космических тел, оставшихся после формирования Солнечной системы. Только они могут служить причиной возникновения аномальных планет.