Малоимущим семьям начнут раздавать продуктовые пакеты

16.04.2020, 17:26, Разное

Власти Башкирии начнут раздавать малоимущим семьям республики продуктовые пакеты. На них потратят в общей сложности 70 миллионов рублей, сообщает ToDay News Ufa.

Эти деньги руководству региона выделили в качестве помощи крупнейшие местные фирмы – Уральская горно-металлургическая компания и Башкирская содовая компания. Сообщается, что стоимость одного пакета составит 700 рублей. Всего власти намерены раздать около 100 тысяч пакетов. В республике надеются, что это поможет людям легче пережить эпидемию коронавируса.