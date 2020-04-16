 

Малоимущим семьям начнут раздавать продуктовые пакеты

16.04.2020, 17:26, Разное

Власти Башкирии начнут раздавать малоимущим семьям республики продуктовые пакеты. На них потратят в общей сложности 70 миллионов рублей, сообщает ToDay News Ufa.

Эти деньги руководству региона выделили в качестве помощи крупнейшие местные фирмы – Уральская горно-металлургическая компания и Башкирская содовая компания. Сообщается, что стоимость одного пакета составит 700 рублей. Всего власти намерены раздать около 100 тысяч пакетов. В республике надеются, что это поможет людям легче пережить эпидемию коронавируса.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / «В целях самообороны войска коалиции открыли ответный огонь»

13.04 / В России могут ввести уголовное наказание за травлю в Сети

15.04 / Мнение: В нашем доме поселился удивительный сосед… с чемоданом тротила

15.04 / Исследователи обнаружили в коре сосны целебное вещество

11.04 / «Решение должно быть взвешенным»: Адвокат дал советы Муцениеце после громкого скандала в семье

07.03 / Илон Маск считает глупостью панику из-за эпидемии коронавируса

07.02 / Андрей Григорьев-Апполонов поздравил с юбилеем продюсера группы Игоря Матвиенко

05.04 / Врачи: Карантин влияет на менструальный цикл у женщин

18.03 / Lego закрыла все магазины по миру, кроме китайских, из-за коронавируса

10.04 / В Подмосковье намерены ввести пропускной режим из коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска