Россиянка спасла целый штат сотрудников фирмы благодаря честности

16.04.2020, 17:26, Разное

Жительница Костромы спасла целый штат сотрудников фирмы от нищеты своим благородным поступком. Честь россиянки оказалась сильнее соблазна.

Как пишет “Царьград”, она нашла на одной из улиц города пакет, в котором лежали наличные деньги на сумму 267 тысяч рублей. Она не стала присваивать их себе и отнесла купюры в полицию. В результате расследования выяснилось, что их потеряла руководитель одного из мебельных салонов. Деньги предназначались для выплаты месячной зарплаты сотрудникам. Бизнесвумен еще долго благодарила неравнодушную жительницу за ее честность.