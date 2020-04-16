 

Россиянка спасла целый штат сотрудников фирмы благодаря честности

16.04.2020, 17:26, Разное

Жительница Костромы спасла целый штат сотрудников фирмы от нищеты своим благородным поступком. Честь россиянки оказалась сильнее соблазна.

Как пишет “Царьград”, она нашла на одной из улиц города пакет, в котором лежали наличные деньги на сумму 267 тысяч рублей. Она не стала присваивать их себе и отнесла купюры в полицию. В результате расследования выяснилось, что их потеряла руководитель одного из мебельных салонов. Деньги предназначались для выплаты месячной зарплаты сотрудникам. Бизнесвумен еще долго благодарила неравнодушную жительницу за ее честность. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / «Когда мы были молоды…»: Сергей Жуков показал себя на фото в разном возрасте

02.04 / Мнение: Где-то между будущим и прошлым (старый дурак уже окончательно достал)

03.03 / Установка февральского обновления Windows 10 вызывает «синий экран смерти»

07.02 / Мнение: Саракиб окружен

11.03 / Под Москвой задержали серийных похитителей икон

23.03 / Мнение: Несколько наивных вопросов

28.03 / Диетолог Сьюзан Дир назвала полезные свойства кожуры лимона

05.02 / Составлен ТОП-7 самых недооцененных смартфонов 2019 года

04.02 / Мнение: Падение

22.03 / Россия закрывает небо для международных рейсов из-за эпидемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска