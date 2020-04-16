 

Трамп объявил о прохождении США пика заболеваемости коронавирусом

16.04.2020, 17:20, Разное

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прошли пик новых заражений коронавирусом. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.

«Битва продолжается, но данные говорят о том, что страна прошла пик по новым случаям», — цитирует его Reuters. По словам Трампа, агрессивная стратегия американских властей по борьбе с вирусом работает очень сильно, однако необходимо сохранять бдительность.

Президент добавил, что 16 апреля его администрация огласит рекомендации для властей штатов по снятию ограничений, введенных из-за пандемии. По словам американского лидера, некоторые из них смогут открыться даже раньше 1 мая.

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Кроме того, на брифинге для журналистов Трамп объявил о готовности США предоставить РФ аппараты искусственной вентиляции легких. «Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем», — сказал он. По его словам, помощь от США в будущем смогут получить также Италия, Испания, Франция и другие пострадавшие от пандемии страны.

В начале апреля Кремль рассказал о гуманитарной помощи, направленной США. В Госдепартаменте позже уточнили, что доставленные из РФ средства защиты от коронавируса и аппараты ИВЛ были закуплены американским правительством. После этого в российском МИД объяснили, что США оплатили только половину грузов, а другую часть — Российский фонд прямых инвестиций. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране подтверждено больше 639 тысяч случаев заболевания, жертвами COVID-19 там стали свыше 30 тысяч человек.

Источник: Новая газета



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