Британия стала шестой страной в мире с более чем 100 тыс. случаев заражения COVID-19

16.04.2020, 17:16, Новости дня

Великобритания стала шестой страной в мире, где было подтверждено больше 100 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, говорится в сообщении минздрава страны.

«Из 327 608 человек, у которых были взяты анализы [на наличие коронавируса], у 103 093 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 15 апреля 13 729 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли», – указано в сообщении, передает ТАСС.

По данным специалистов, за последние сутки был зарегистрирован 861 новый летальный исход.

Помимо Великобритании больше 100 тыс. вирус-положительных было выявлено в Германии, Испании, Италии, США и Франции.

Ситуация с распространением коронавируса в России, а также в ряде других стран Европы вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).