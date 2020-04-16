 

Путин предложил перераспределить часть средств в рамках двух нацпроектов

16.04.2020, 17:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин предложил перераспределить часть средств в рамках нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Расселение аварийного жилья».

Об этом информирует РИА «Новости».

В рамках совещания с президентом вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что программа расселения аварийного жилья может быть ускорена для поддержки строительной отрасли в условиях спада в экономике и ситуации с коронавирусом.

«В рамках поддержки регионам готовы влево сдвинуть и ускорить программу по аварийному и ветхому жилью, сегодня ряд регионов подтвердил, что при имеющемся финансировании на последующие годы можно это сделать. Мы готовы по программе «Стимул» дополнительные объемы выполнить в этом году – это подготовка территорий для будущих застроек. Есть у нас достаточно большие возможности», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Путин пообещал поддержку строительной отрасли.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Суд в Петербурге признал, что избирком одного из округов действовал в интересах “Единой России”

14.04 / Овощная диета снижает риск преждевременных родов

02.02 / Авикатастрофа в Иране: Тегеран предложил компенсации, Киеву этого мало

11.02 / “Суд” в Крыму изменил меру пресечения владельцу сафари-парка Зубкову

14.02 / СБУ сообщила о задержании мужчины, который распространял в соцсетях сепаратистские материалы

13.03 / Итальянцы сделали из русской “Буханки” классный автокемпер Matrioshka

19.03 / Пассажирский рейс Москва – Пермь подал сигнал тревоги

06.02 / Путин не видит смысла в распределении выпускников вузов

10.02 / В США назвали помеху для победы в «войне с Россией»

17.02 / СК начал проверку по факту гибели рабочего, упавшего с 30-метровой высоты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска