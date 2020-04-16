Путин предложил перераспределить часть средств в рамках двух нацпроектов

16.04.2020, 17:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин предложил перераспределить часть средств в рамках нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Расселение аварийного жилья».

Об этом информирует РИА «Новости».

В рамках совещания с президентом вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что программа расселения аварийного жилья может быть ускорена для поддержки строительной отрасли в условиях спада в экономике и ситуации с коронавирусом.

«В рамках поддержки регионам готовы влево сдвинуть и ускорить программу по аварийному и ветхому жилью, сегодня ряд регионов подтвердил, что при имеющемся финансировании на последующие годы можно это сделать. Мы готовы по программе «Стимул» дополнительные объемы выполнить в этом году – это подготовка территорий для будущих застроек. Есть у нас достаточно большие возможности», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Путин пообещал поддержку строительной отрасли.