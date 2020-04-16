 

Си Цзиньпин пообещал Путину поддержку Китая в борьбе с коронавирусом

16.04.2020, 17:16, Новости дня

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Пекин будет и дальше оказывать твердую поддержку РФ в борьбе с эпидемией коронавируса.

Он добавил, что политизация и приклеивание ярлыков в связи с эпидемией коронавируса не способствует международному сотрудничеству, передает РИА «Новости».

По словам Си Цзиньпина, РФ и Китай должны найти новые гибкие варианты для продвижения двустороннего сотрудничества. Он назвал исключительно ценным, что товарооборот двух стран с начала года вырос на 3,4% на фоне спада мировой экономики.

Ранее сообщалось, что Путин провел переговоры с Си Цзиньпином. Ради них он сдвинул начало совещания по строительной отрасли.



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