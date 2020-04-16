Информатор: Rockstar начала разработку игры GTA VI

16.04.2020, 17:09, Разное

Сотрудники студии Rockstar Games в настоящее время занимаются созданием нового игрового проекта GTA VI. Такое заявление сделал автор Kotaku Джейсон Шрайер.

Главный инсайдер индустрии и корреспондент заявил, что компания Rockstar Games воссоздаст шестой эпизод популярной игры более масштабным по сравнению с прежними выпусками, хотя проект и всегда считался глобальным. По мнению информатора, процесс разработки в настоящий момент располагается на ранней стадии, в связи с чем пользователям не стоит надеяться на скорый релиз.

Также информатор напоминает, что фирма принялась улучшать условия работы сотрудников, чтобы те не жаловались на сверхурочные часы. Джейсон Шрайер отметил, руководители Rockstar дают возможность подчиненным трудиться в приемлемом для них темпе, и теперь те смогут более внимательно работать над имеющимися и новыми проектами. Помимо того, компания заменила некоторых директоров и менеджеров после ранее произошедшего скандала с кранчами в процессе создания Red Dead Redemption 2. Эксперты не исключили, что все эти меры позволят Rockstar добиться новых высот и выпустить GTA VI раньше 2022 года, тогда как инсайдеры прежде указывали более поздний срок релиза.