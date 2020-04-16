Главный шаман Алтая планирует совершить обряд подношения коронавирусу

16.04.2020, 17:09, Разное

Главный шаман Алтая собирается совершить обряд подношения коронавирусу в знак уважения к нему. Такой торжественный ритуал планируется служителем культа из-за того, что регион остается единственным, население которого избежало инфицирования.

Предполагается, что ритуал подношения продлится пару часов. Главной целью обряда является просьба к коронавирусу, чтобы он успокоился и ушел. Культовое мероприятие будет проведено главой духовного центра тюрков “Кин Алтай”, главным шаманом Республики Акаем Кинеком. По сообщению региональных СМИ, церемониальное действо начнется после того, как обновится фаза Луны. Шаман заверяет, что появление коронавируса было предсказано “Алтайской принцессой” – так называют мумию женщины, которая была найдена в горах еще в 1993 году. Её пророчество передали местные алтайские колдуны, и, согласно их версии, вирус SARS-CoV-2 является наказанием людям Земли за неправильное отношение ко многим проблемам на планете.

Алтайский шаман уверен, коронавирус является живым организмом, требующим у себе уважения и почитания. Его создала сама природа с целью искоренения агрессии в людях. Жители Земли же, старясь убежать от него, поступают абсолютно неправильно. В свою очередь, Акай Кинек пообещал, что приложит все свои усилия, чтобы ситуация поменялась, и источник заболеваний покинул Россию.