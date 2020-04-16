Дженнифер Энистон не позвала свою мать на свадьбу с Брэдом Питтом

16.04.2020, 17:09, Разное

У американской актрисы Дженнифер Энистон всегда были сложные отношения с матерью Нэнси Доу. 20 лет назад звезда даже не позвала её на свою свадьбу с Брэдом Питтом, ведь та была против их брака.

Энистон не обсуждает с журналистами подробности своей личной жизни. Известно только, что после развода родителей – актера Джона Энистона и модели Нэнси Энистон, когда девочке было 9 лет, она осталась с матерью, хотя много времени проводила с отцом. Об этом периоде звезда Голливуда хранит молчание, охотно рассказывая о любви к живописи и музыке. С матерью отношения так и не налаживались. Той не нравилось в своем ребенке абсолютно все, начиная от внешности и актерского таланта и заканчивая выбором мужчин. Об этом Нэнси Доу даже пояснила своим читателям в книге, которую выпустила, когда Энистон уже стала знаменитой, в очередной раз причинив дочери мучительную боль. В возрасте 31 года Энистон решила выйти замуж за своего коллегу Брэдд Питта. Мать не одобрила решение взрослой дочери, в результате чего не была приглашена на свадьбу. Издание The Mirror предполагает, что актриса не испытывала при этом сожаления, насколько конфликтными были отношения между ними.

Обладательница многих кинопремий, Дженнифер Энистон первые награды «Эмми» и «Золотой глобус» получила за исполнение роли простодушной Рейчел в популярном сериале «Друзья». В реальной жизни актриса совсем не похожа на свою героиню и обладает практическим умом и чувством собственного достоинства. Гонорары за работу Энистон вложила в создание собственной кинофирмы. С самым родным человеком на земле она также сумела помириться незадолго до её смерти в 2016 году, хотя пресса восприняла это как формальность.