Дочь Кейт Бекинсейл прокомментировала роман матери с 22-летним рокером

16.04.2020, 17:08, Разное

На днях стало известно, что 46-летняя актриса Кейт Бекинсейл закрутила роман с канадским рок-музыкантом Гуди Грейсом. Парню всего 22 года, но актрису эта цифра совсем не смущает – с учетом того, что ее дочери Лили 21 год. Как к этому союзу отнеслась сама Лили, стало известно благодаря Us Weekly.

Правда выяснилась в беседе Лили с одной из своих подруг. По сообщениям инсайдера Us Weekly, девушка призналась, что привыкла к тому факту, что большинство бойфрендов Бекинсейл значительно ее моложе:

Маме нравятся молодые и такие же креативные, как она сама. Это ее тип, и мне кажется, что это – круто!

Лили Шин Лили ШинО романе Кейт Бекинсейл и Гуди Грейса стало известно благодаря папарацци: они выбрались из самоизоляции, чтобы запечатлеть прогулку Кейт и Гуди по улицам Брентвуда, штат Калифорния. Бекинсейл и Грейс держались за руки и не стеснялись демонстрировать свои отношения на публике. Ранее, в январе, они уже попадали под прицел камер, но открыто о своих отношениях заявлять не спешили.

Кейт Бекинсейл и Гуди Грейс

С отцом Лили, актером Майклом Шином, Кейт прожила около 9 лет – с 1995 по 2003 год. По ее словам, это была любовь с первого взгляда. Все это время Майкл и Кейт жили в гражданском браке – актер так и не сделал ей предложение. В 2003 году на съемках фильма “Другой мир”, в котором Майкл и Кейт сыграли вместе, актриса закрутила роман с режиссером картины Леном Уайзманом. Их отношения развивались стремительно: Кейт получила от Лена предложение руки и сердца, которого так и не дождалась от Шина, и уже через год вышла за него замуж. Однако с Майклом осталась очень близка: “Я люблю его нежно – я бы очень по нему скучала, если бы его не было в моей жизни”.

Кейт Бекинсейл и Майкл Шин с дочерью Лили Кейт Бекинсейл и ЛилиВ ноябре Бекинсейл официально развелась с Уайзманом после 15 лет брака. Отношения, которые начались в далеком 2004-м, подошли к концу еще в ноябре 2015-го, когда Лен Уайзман заподозрил Бекинсейл в измене. Спустя год, в октябре 2016-го, он подал на развод. Но судебный процесс сильно затянулся. О том, что экс-супруги получили на руки документы, свидетельствующие об официальном окончании их отношений, сообщил TMZ.