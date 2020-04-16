Молот Тора и эльфийские клинки: что обнаружила дома во время уборки Кейт Бланшетт

16.04.2020, 17:08, Разное

Карантин разбросал многих знаменитостей по разным уголкам земного шара, но занимаются они при этом одним и тем же: уборкой, семейными посиделками в пижаме и домашними делами с детьми. Последнее подтвердила и актриса Кейт Бланшетт, которую новый режим изоляции застал в ее доме в Великобритании. Оттуда же она и вела вещание во время записи нового выпуска программы “Позднее шоу со Стивеном Кольбером”. Начиная разговор с ведущим, Кейт призналась:

Я уже совсем скоро иду спать, поэтому на мне пижама. Хотя, если честно, я вообще практически ничего кроме нее в последние дни не ношу: не вижу смысла. Надо покормить детей, потом свиней, постирать – зачем тратить лишние усилия еще и на смену гардероба?

После того как ведущий, следуя примеру Кейт, также переоделся в домашнее, она рассказала про свою обычную рутину, которая, впрочем, у исполнительницы роли Галадриэль во франшизах “Властелин колец” и “Хоббит” оказалась не такой уж и обычной.

Не так давно я убиралась на чердаке и искала “свои” эльфийские уши – со съемок “Властелина колец”, но не смогла их найти. Точно помню, что у детей где-то хранятся ноги хоббитов, и хотела показать их тебе, но и их не нашла. Зато я обнаружила у себя… клинки Тауриэль! Кто-то запасается туалетной бумагой, ну а у меня хранится дома это.

Кейт Бланшетт и клинки ТауриэльКейт тут же продемонстрировала находку, но затем быстро убрала ее со словами “Ты ничего не видел, не говори Эванджелин”. Ведь этот реквизит принадлежал на съемках совсем не героине Бланшетт, Галадриэль, а другой известной эльфийке – персонажу Эванджелин Лилли Тауриэль, воительнице, которая появляется во франшизе “Хоббит”.

Еще одно “оружие”, которое актриса присвоила себе не по праву – молот Тора Мьельнир. Его Кейт также продемонстрировала:

Ты же слышал, что съемки нового Тора в Австралии приостановили? Так вот, это не имеет никакого отношения к пандемии COVID-19. Просто я забрала себе Мьельнир. И смотри, как легко я могу его поднять. Вот к таким результатам привела моя уборка.

Кейт и Мьельнир Стивен Кольбер и Кейт Бланшетт

Впрочем, на площадке наверняка осталась еще парочка “свободных” молотов для самого исполнителя роли Тора Криса Хемсворта. Кейт же, по ее признанию ведущему, продолжит свою генеральную уборку. И кто знает, что еще она сможет найти во время этого процесса.