“Бразильский Нострадамус” предсказал гибель 80% населения Земли

16.04.2020, 16:53, Разное

В Сети появились публикации, раскрывающие подробности прогноза от “бразильского Нострадамуса”. Латиноамериканский предсказатель предположил гибель 80% населения Земли.

Появилась новая информация от “бразильского Нострадамуса” по имени Хуселино Нобрего де Лус. Данный предсказатель имеет на родине большой авторитет, поскольку он уже неоднократно доказывал свою правоту, видя многие события задолго до их свершения. В настоящий момент на счету медиума около 80 успешных прогнозов. Известно, все явления приходят к нему во сне, и хотя даты могут в действительности отличаться от озвученных скромным школьным учителем, сами события нередко он видит в довольно точных деталях. Недавно стало известно очередное предсказание экстрасенса. По его словам, человечество допустит некую катастрофу, которая унесёт жизни не менее 80% населения Земли, но о чём именно идёт речь, ясновидящий пока не сообщает, зато уже известна дата, когда это произойдёт – 2043 год.

Известно, сейчас к словам предсказателя прислушиваются очень внимательно, поскольку на его счету точно угаданная дата и характер нападения на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, авария принцессы Дианы, правда с ошибкой в дате на пол года, гибель бразильского автогонщика Айртона Сенны, и несколько авиакатастроф. Однажды авиакомпания, учитывая предсказание, изменила номер рейса, чтобы избежать опасности. Хуселино Нобрего де Лус уже давно патентует свои ведения и рассылает письма руководству Бразилии, надеясь на внимание с их стороны к предсказанным событиям и участию.