 

В ЕС задумались над отправкой миротворцев на границу РФ и Украины

16.04.2020, 16:53, Новости дня

В Европарламенте предложили организовать международную миротворческую миссию и направить ее на российско-украинскую границу, пишут СМИ со ссылкой на проект доклада ЕП.

В проекте предлагается создать «расширенные международные миротворческие силы вдоль украинско-российской границы», передает 112.ua.

Миссия будет оказывать помощь в разминировании, подготовке к местным выборам и «обеспечению свободного доступа для организаций гуманитарной помощи».

Также в тексте осуждаются действия РФ в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Молдове и на Украине.

Отмечается, что проект может быть одобрен уже в мае 2020 года.

В октябре 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон. Предложение Лукашенко прокомментировали в Кремле: «Участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, а с другой стороны – самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение».



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