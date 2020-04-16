Появился патент на новые детали для «русского Toyota Prado» от УАЗ

16.04.2020, 16:53, Разное

Новый документ появился в базе Роспатента с изображениями фрагментов интерьера внедорожника от УАЗ, ставшего известным как «русский Toyota Prado». Полученные кадры позволяют больше узнать об оснащении транспортного средства.

Будущий внедорожник УАЗ позиционируется как преемник «Патриота» и получит независимую переднюю подвеску, новую раму, иной абсолютно интерьер. ЗМЗ специально для «русского Toyota Prado» создаст наддувной бензиновый агрегат, способный генерировать 150 и 180 лошадиных сил. Внедорожник также выйдет на рынок с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Блок из пяти кнопок станет отвечать за деактивацию механизма стабилизации и включение круиз-контроля в условиях плохих дорог, а также систему оказания поддержки при спуске с горы. В центре будет находиться круглый селектор выбора режима функционирования полноприводной системы, для которой конструкторы предусмотрели опцию блокировки межосевого дифференциала.

Об «русском Toyota Prado» от УАЗ впервые заговорили весной ушедшего года, когда руководитель компании Sollers Вадим Швецов рассказал о сборке машины класса Toyota Land Cruiser Prado. Первоначально предполагалось, внедорожник выйдет на рынок в 2020 году, но потом выяснилось, что новое транспортное средство встанет на конвейер во второй половине 2021 году. Его стоимость составит полтора миллиона рублей.