Перечислены главные мифы об алкоголе

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16.04.2020, 16:53, Разное

Эксперты рассказали, какие алкогольные напитки приносят больший вред организму. Кроме того, они перечислили самые главные мифы о спиртном.
Многие считают, что женский алкоголизм, в отличие от мужского, является неизлечимым, но это не так. Действительно, представительницы прекрасного пола тяжелее переносят данный недуг, так как в их печени находится меньшее количество алкогольразрушающих ферментов. Проще говоря, у мужчин алкоголизм развивается гораздо дольше, но принципы лечения одинаковы. Мифом является и то, что закодированный алкоголик может скончаться, если выпьет хотя бы стакан алкоголя. Таких случаев на практике не встречалось: максимум, у пациента возникал функциональный тетрапаралич или обратимая обездвиженность рук и ног. Легкое спиртное вроде пива и коктейлей, на самом деле, такое же вредное, как и крепкое.

Еще одним мифом является фраза «человек обязательно вернется к выпивке, даже если бросил». Некоторые пациенты действительно отказываются от алкоголя насовсем после преодоления зависимости, а вот те, кто снова начинает пить наносит организму еще больший урон, чем до этого, подчеркивает эксперт. В заключении было отмечено, что мифической «безопасной доли алкоголя» не существует.



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