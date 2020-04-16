Минтранс Подмосковья сообщил о первых результатах введения системы пропусков

16.04.2020, 16:53, Новости дня

В первый день после введения в Москве и Подмосковье системы пропусков число автомобилей на подмосковных дорогах сократилось на 29%, а в сравнении со вчерашним днем машин стало меньше на 31%, сообщил региональный минтранс.

В ведомстве добавили, что число нарушений правил дорожного движения осталось таким же, как и во вторник: 76 тыс. за сутки, информирует телеканал «360».

Ранее сообщалось, что полиция в Москве сможет отправлять на штрафстоянку машины водителей, у которых отсутствуют цифровые пропуска.