Минтранс Подмосковья сообщил о первых результатах введения системы пропусков
16.04.2020, 16:53, Новости дня
В первый день после введения в Москве и Подмосковье системы пропусков число автомобилей на подмосковных дорогах сократилось на 29%, а в сравнении со вчерашним днем машин стало меньше на 31%, сообщил региональный минтранс.
В ведомстве добавили, что число нарушений правил дорожного движения осталось таким же, как и во вторник: 76 тыс. за сутки, информирует телеканал «360».
Ранее сообщалось, что полиция в Москве сможет отправлять на штрафстоянку машины водителей, у которых отсутствуют цифровые пропуска.
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