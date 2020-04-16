Бабин: В судах США иски людей против Китая из-за COVID-19 примут, но дальнейшая их судьба – загадка

16.04.2020, 16:50, Новости дня

Выдвинет ли США иски против Китая из-за распространения COVID-19 – это чисто политический вопрос. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил юрист-международник, бывший уполномоченный представитель Украины в делах Европейского суда по правам человека Борис Бабин.

“Есть общий принцип иммунитета государств для судов иностранной юрисдикции. Американские суды могут рассматривать вопрос нанесения ущерба и виновности государства Китай по отношению к конкретным американским гражданам из-за COVID-19. Судебная практика в США широкая и может охватить эти иски. Думаю, в национальных судах их примут, но дальнейшая судьба этих дел – загадка. Я не исключаю, что иски рассмотрят по сути. Но шансы небольшие. Эти дела нельзя оценить как заведомо выигрышные”, – отметил Бабин.

По его мнению, основная проблема в том, что Китай не состоит в международных правозащитных объединениях.

“Существуют две большие проблемы. Первая – юрисдикция. Вторая – доказательства вины. Нужно будет доказать, что пандемия произошла по вине конкретного государства. Хочу особо здесь обратить внимание, что Китай, как недемократическое государство, не является участником специальных международных правозащитных механизмов. То есть жаловаться на Китай в Комитет по правам человека ООН, в какой-то региональный суд по правам человека невозможно, потому что Китай в этих органах не состоит. Следовательно, граждане США, кроме как в свои национальные суды (о китайских вообще говорить смешно), никуда обратиться не могут. Даже если будет принято решение, что нанесенный ущерб подлежит возмещению, вряд ли Китай станет выполнять решения американских судов”, – сказал юрист.

Он не исключил вероятность появления иска от государства США к Китаю, но считает, что для этого должна быть политическая воля американского руководства.

“Может ли государство США выдвинуть иск к Китаю? Это чисто политический вопрос. Американское руководство может возбудить какую-то работу, но вы же понимаете: чтобы подать соответствующий иск или хотя бы начать дипломатические переговоры с Китаем, нужна политическая воля американского руководства. А как оно себя поведет, сейчас никто предсказать не может”, – резюмировал Бабин.

9 апреля стало известно, что во Флориде подан коллективный иск против китайского правительства из-за распространения коронавирусной инфекции. Менее чем за месяц к нему присоединились более 5 тыс. граждан США. Истцы требуют от правительства КНР компенсации за ущерб, причиненный COVID-19. По мнению авторов иска, Пекин допустил халатность, позволив распространиться коронавирусу по всему миру. Подобные групповые иски также были поданы в суды в Неваде и Техасе.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о своей уверенности в том, что виновные в распространении коронавирусной инфекции понесут ответственность. “Время для обвинений еще наступит”, – подчеркнул он, отвечая на вопрос, должен ли Китай нести ответственность за начало пандемии.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 16 апреля коронавирусом в мире заразилось более 2,06 млн человек, 137 тыс. из них скончались, 512 тыс. выздоровели.