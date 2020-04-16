 

В СБУ заявили о задержании еще одного фигуранта дела генерал-майора Шайтанова

16.04.2020, 16:50, Новости дня

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще одного подозреваемого по делу генерал-майора Валерия Шайтанова, которому инкриминируют связи с ФСБ России и подготовку убийства украинского добровольца Адама Осмаева.

Как сообщил 16 апреля пресс-центр СБУ, контрразведчики задержали в Киеве бывшего сотрудника Центра спецопераций “А” СБУ, который, как и бывший руководитель центра Шайтанов, поддерживал контакты с полковником ФСБ Игорем Егоровым.

Во время проведения обысков сотрудники спецслужбы обнаружили у подозреваемого большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. В частности, изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и две гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, карабин, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, три гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластид материал, 12 капсюлей-детонаторов и более 9000 патронов различного калибра. Оружие и боеприпасы приобщены к уголовному производству в качестве доказательства и направлены на экспертизу.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, отметили в пресс-центре.

Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке террористических актов, задержали 14 апреля. 15 апреля Шевченковский районный суд Киева арестовал генерал-майора до 14 июня включительно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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