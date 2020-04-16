Little Big выступит на телешоу, организованном вместо “Евровидения-2020”

16.04.2020, 16:45, Новости дня

Европейский вещательный союз решил вместо отмененного в этом году из-за пандемии коронавируса музыкального конкурса "Евровидение" в качестве альтернативы организовать телевизионный концерт Europe Shine A Light.

Его, как сообщается на сайте конкурса, будут транслировать 16 мая не только вещатели из тех стран, представители которых должны были выступить на "Евровидении-2020", но и вещатели некоторых других стран.

Всего трансляция двухчасового концерта будет вестись в 46 странах, а также на официальном YouTube-канале конкурса.

В нем примут участие музыканты, которые в этом году не смогут приехать в Роттердам, где должен был 12-16 мая состояться конкурс.

В числе участников Europe Shine A Light, разумеется, и группа Little Big, которая в этом году должна была на "Евровидении" представлять Россию, и которой многие прочили если не первое, то одно из первых мест.

Нынешний концерт, однако, пройдет, как говорят его устроители, "в неконкурентном формате", но зрителям обещают преподнести различные сюрпризы.

Ранее уже сообщалось, что заявленные на "Евровидение-2020" участники в 2021 году должны будут выступить с новыми песнями.

Наша группа Little Big для конкурса этого года готовила песню Uno, которая после отмены мероприятия уже разлетелась по Интернету и собрала за месяц больше 70 миллионов просмотров.