Розничные продажи в Великобритании за две недели упали на 27%

16.04.2020, 16:45, Новости дня

Экономика Великобритании столкнется с рекордным спадом, о чем говорит показатель падения розничных продаж более чем на четверть, а также то, что каждая четвертая компания временно прекратила торговлю из-за блокировок, связанных с коронавирусом, передает Reuters.

Британский консорциум розничной торговли (BRC) сообщил о снижении розничных продаж в годовом исчислении за две недели до 4 апреля на 27%, что включало период после 23 марта, когда в стране ввели общенациональную блокировку, в ходе которой закрылись все магазины, помимо супермаркетов.

"Закрытие второстепенных магазинов привело к запустению на улицах и значительному снижению продаж, которое не может компенсировать даже рост онлайн-покупок", — сказала исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон.

Отдельный опрос, проведенный Управлением национальной статистики (ONS), показал, что 25% предприятий временно закрыли или приостановили торговлю с момента блокировки.

На тех предприятиях, которые остались открытыми, пятая часть работников была временно уволена.

Британские прогнозы по бюджету говорят, что экономика может быть на пути беспрецедентного снижения на 35% в период с апреля по июнь.

Даже если ограничение ослабнет и рост экономики восстановится, годовой объем производства может все же упасть на 13% в 2020 году, что является самым большим годовым снижением за последние 300 лет.

Данные Банка Англии, собранные со 2 по 20 марта, показали, что кредиторы ожидают наибольшего роста заимствований у бизнеса с момента начала опроса в 2007 году, но спрос на новые ипотечные кредиты упадет больше всего за счет рекордного роста рынка жилья.