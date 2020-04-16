Ди Каприо и Де Ниро запустили челлендж: победитель снимется с ними в кино

16.04.2020, 16:45, Новости дня

Американские актеры Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро запустили челлендж, направленный на помощь людям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Победителю предоставится возможность сыграть с именитыми артистами в кино.

Ди Каприо и Де Ниро приглашают желающих принять участие в #allinchallenge. Его главная цель — обеспечить каждую нуждающуюся семью едой в это непростое время. Роберт Де Ниро отметил, что самая уязвимая часть общества — дети и семьи с низким достатком, пожилые, люди, оставшиеся без работы.

Леонардо рассказал, что вместе с его коллегой они снимутся в фильме "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе. Де Ниро и Ди Каприо отметили, что победитель челленджа сможет сняться в эпизодической роли и провести с именитыми артистами день на съемочной площадке, а также посетить премьеру картины.

Каждый желающий может зайти на сайт allinchallenge.com и перевести столько денег, сколько может. Все пожертвования будут переведены в Фонд еды для помощи нуждающимся.

Ди Каприо заявил, что бросает вызов своим коллегам Мэтью Макконахи и Эллен Дедженерес. Де Ниро, в свою очередь, пригласил к участию Джейми Фокса.

В период самоизоляции многие артисты объявляют флешмобы, которые помогут развеять скуку. Например, Том Холланд, сыгравший Человека-паука, запустил спортивный челлендж, суть которого заключается в том, чтобы надеть футболку, стоя на руках.

Также людей захватил новый тренд — флешмоб с подушками. Люди фантазируют, создавая из спального предмета разнообразные наряды.