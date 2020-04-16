Психолог рассказал о простом упражнении для «прокачки» оптимизма и повышения настроения

16.04.2020, 16:30, Разное

Люди с пессимистическим настроением могут поднять его, выполняя очень простое упражнение. Рецептом позитива поделился основатель проекта Good Think, психолог Шон Эйчер.

По мнению специалиста, такое качество, как оптимизм, можно «прокачать», сравнивая это с изучением иностранного языка и тому подобными моментами. Шой Эйчер выступил с предложением каждый день выполнять простое упражнение: в вечернее время вспомнить три вещи, которые в уходящем дне сделали человека счастливым. При этом не стоит напоминать «стандарт» о здоровье, друзьях и семье. Эксперт считает важным сосредоточиться на мелочах, лишь бы они в действительности принесли радость. К примеру, можно напомнить себе об удачной шутке, которая пришлась по душе коллегам на работе. В процессе повторения упражнения головной мозг сам станет разыскивать позитивные стороны в простых вещах.

Шок Эйчер вместе со своей командой провел эксперимент, предложив группе студентов, которые отличались пессимистическим настроением, выполнять это упражнение на протяжении 21 дня. В итоге такого опыта 16 человек из 20 потом обозначили себя, как «умеренные оптимисты». Действие продолжительностью в одну минуту стало в результате привычкой и изменило жизнь людей. Психолог также заметил, что более жизнерадостные лица на 40% быстрее могут продвигаться по служебной лестнице, поэтому важно пребывать в хорошем настроении не только в бытовой жизни, а и на работе.