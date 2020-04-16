 

Песков объяснил, почему Путин перенес совещание

16.04.2020, 16:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин перенес совещание по ситуации в строительной отрасли в связи с проведением международного телефонного разговора, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да», – ответил Песков на вопрос, стал ли международный телефонный разговор причиной переноса начала совещания, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин предложил членам правительства, которые собрались на совещание по развитию строительной отрасли, перенести мероприятие на час в связи с плотным графиком.



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