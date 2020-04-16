 

Россельхознадзор снял запрет на импорт живой рыбы из Китая

16.04.2020, 16:30, Новости дня

Россельхознадзор отменяет ограничения на ввоз в Россию живых гидробионтов (живые организмы, обитающие в воде, например, рыба) из Китая. Запрет вводили в начале текущего года на фоне коронавируса, сообщается в документе ведомства.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в частичное изменение указания Россельхознадзора от 18 февраля 2020 года … отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации живых гидробионтов из КНР», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

В ведомстве добавили, что решение о снятии временных ограничений на ввоз всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других) будут рассмотрены после официально установленного источника COVID-2019.

Ранее Россельхознадзор продлил временный запрет на ввоз в Россию из Китая экзотических животных, насекомых и членистоногих, а также живых рыб и гидробионтов на неопределенный срок.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / МИД Украины сообщит ОБСЕ об атаке на позиции ВСУ в районе Золотого

20.02 / В Австралии сошел с рельсов поезд, два человека погибли

27.02 / Чтоб не утекали: Путин знает, что делать со специалистами

10.04 / Крупнейшие производители договорились о сокращении мировой добычи нефти

06.04 / В Европейской бизнес-ассоциации призвали назначить главу Минэнерго Украины

13.04 / В ЭИСИ рассказали о новых региональных практиках по борьбе с коронавирусом

11.02 / США усложнили выдачу виз направляющимся на работу за рубеж россиянам

05.02 / Эрдоган объяснил свое приветствие “Слава Украине!”, произнесенное в Киеве

15.03 / “СКА-Хабаровск” переиграл “Нижний Новгород” в матче 27-го тура ФНЛ

13.02 / Зачем Самарской области реформа ТКО?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска