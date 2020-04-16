Россельхознадзор снял запрет на импорт живой рыбы из Китая

16.04.2020, 16:30, Новости дня

Россельхознадзор отменяет ограничения на ввоз в Россию живых гидробионтов (живые организмы, обитающие в воде, например, рыба) из Китая. Запрет вводили в начале текущего года на фоне коронавируса, сообщается в документе ведомства.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в частичное изменение указания Россельхознадзора от 18 февраля 2020 года … отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации живых гидробионтов из КНР», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

В ведомстве добавили, что решение о снятии временных ограничений на ввоз всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других) будут рассмотрены после официально установленного источника COVID-2019.

Ранее Россельхознадзор продлил временный запрет на ввоз в Россию из Китая экзотических животных, насекомых и членистоногих, а также живых рыб и гидробионтов на неопределенный срок.