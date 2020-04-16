Аптекам в России разрешили продавать маски из ткани

16.04.2020, 16:30, Разное

Аптекам в РФ разрешили продавать маски из ткани, для чего в Минпромторге разработали специальные технические условия производства. В пояснительном документе отмечается, речь идёт о средствах индивидуальной защиты, которые можно стирать.

В Росстандарте и Минпромторге подготовили документацию, по которой производители могут выпускать медицинские маски из ткани. Минздрав РФ уже разослал данные рекомендации региональным ведомствам, а те в свою очередь донесут их до аптечных распространителей и производителей. Отмечается, по новым техническим условиям, к продаже допускаются средства защиты многоразового типа. Их необходимо шить из ткани в три слоя, а после использования можно стирать, и прогладив, применять снова. При этом уровень защиты такой маски возрастает по сравнению с обычным одноразовым средством. Она способна защитить пользователя от вредных микробов на протяжении 4-6 часов. Одним из условий для производства и распространения этого товара, как и одноразовых масок, является наличие у торговой точки лицензии на фармацевтическую деятельность.

В технических требованиях к изделию указывается, его необходимо производить из нетканого материала, трикотажа или текстильного сырья. В перечне указываются бязь, вафельная ткань и миткаль. Кроме того, можно применять хлопчатобумажные материалы и другие, не уступающие им по качеству. Ещё одним условием является наличие средств фиксации, позволяющих плотно прижимать изделие к лицу, не допуская проникновения в дыхательные пути воздуха, прошедшего в складки и пустоты.