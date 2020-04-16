 

Путин пообещал поддержку строительной отрасли

16.04.2020, 16:30, Новости дня

Власти РФ обязательно поддержат строительный комплекс, стройка должна стать локомотивом экономики, сообщил российский президент Владимир Путин на совещании с правительством.

Он отметил, что рост ипотеки в РФ в первом квартале сменился спадом, передает РИА «Новости».

Президент Владимир Путин также поручил губернаторам учитывать специфику строительной отрасли и без необходимости не останавливать работу на объектах, передает ТАСС.

Отметим, что Путин предложил членам правительства, собравшимся на совещание по развитию строительной отрасли, перенести мероприятие на час из-за международного телефонного разговора.



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