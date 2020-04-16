Аллерголог предупредила об опасном потенциальном переносчике коронавируса

16.04.2020, 16:30, Разное

Люди, страдающие аллергией, как и имеющие хронические заболевания граждане, входят в группу риска по COVID-19. Опасным для такой категории россиян является тополиный пух, который можно считать потенциальным разносчиком коронавируса.

В РФ уже выявлено 27 938 случаев инфицирования новым типом вируса. Он унес жизни 232 человек, несмотря на борьбе врачей за каждого пациента. Власти страны делают все возможное для блокировки распространения COVID-19, призывая людей не выходить из дома без острой необходимости.

В скором времени, как считает врач иммунолог Надежда Логина, больницы могут столкнуться с наплывом пациентов, страдающих аллергией. Заболевание обостряется в зависимости от сезонных особенностей. В связи с пандемией коронавируса они не смогут уехать в другой регион, чтобы переждать период цветения, а самоизоляция не сильно им поможет.

К тому же аллерголог обеспокоена скорым цветением тополей. Пух, разлетающийся на дальние расстояния, может стать переносчиком опасной инфекции и спровоцировать рост количества заражений COVID-19.