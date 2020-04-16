Роскосмос займется производством аппаратов ИВЛ

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16.04.2020, 16:16, Новости дня

Предприятия Роскосмоса успешно завершили процедуру оформления регистрационного удостоверения на новейший аппарат ИВЛ, предназначенный для машин скорой помощи и для перемещения пациентов внутри больниц и стационаров.

Процедуру прошли Объединенная ракетно-космическая корпорация совместно с концерном «Аксион», сообщается на сайте Роскосмоса.

«Благодаря конструктивному взаимодействию ОРКК и Концерна «Аксион» с Федеральной службой надзора в сфере здравоохранения («Росздравнадзор») оформление регистрационного удостоверения на новый аппарат удалось осуществить в кратчайшие сроки, что позволит уже в ближайшее время поставить аппарат ИВЛ потребителям», – отметили в госкорпорации.

Аппаратами ИВЛ заинтересовались несколько регионов России, некоторые ведомства и министерства.

«Летом 2020 года первая партия из 1 тыс. аппаратов ИВЛ поступит в медицинские учреждения России, а далее концерн «Аксион» планирует нарастить выпуск до 1,5 тыс. аппаратов в месяц», – добавили в Роскосмосе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты помогут РФ и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с президентом Владимиром Путиным, производство аппаратов ИВЛ в РФ планируется нарастить до 1,5 тыс. единиц в месяц. Министр сообщал, что, в частности, предприятие КРЭТ производит почти 80 аппаратов ИВЛ в неделю.



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