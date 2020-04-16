Экс-сотрудник СБУ задержан в Киеве по подозрению в «сотрудничестве с ФСБ»

16.04.2020, 16:16, Новости дня

СБУ задержала в Киеве фигуранта по делу подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ генерал-майора Валерия Шайтанова, сообщила пресс-служба ведомства.

«Контрразведчики СБУ задержали в Киеве фигуранта дела генерала Шайтанова, бывшего сотрудника центра спецопераций «А» СБУ, который также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым», – уточнили в украинской спецслужбе, передает РИА «Новости».

По месту жительства у задержанного нашли арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов.

«Правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и две гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовку типа карабин, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, три гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластид материал, 12 капсюлей-детонаторов и более 9 тыс. патронов различного калибра», – добавили в СБУ.

Во вторник СБУ сообщила, что задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в «сотрудничестве с российскими спецслужбами». По информации ведомства, задержанный генерал-майор якобы получал разведданные от старших и высших офицеров.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли считать Шайтанова российским разведчиком.