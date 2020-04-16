 

В Пироговке тестируют высокопоточную оксигенотерапию для дыхательной недостаточности при COVID-19

16.04.2020, 16:15, Разное

Специалисты Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова начали использовать технологию HFNOT, высокопоточной оксигенотерапии через назальные канюли. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заведующий отделением анестезиологии-реанимации Центра Борис Теплых. Он отметил, что оксигенотерапия применяется «как некий промежуточный вариант между маской высокой концентрации и интубацией трахеи».

«Есть разноречивые рекомендации, нет доказательной базы ни за, ни против, придется опираться на собственный опыт», – утверждает доктор.

Высокопоточная назальная оксигенотерапия HFNOT — это метод неинвазивной респираторной поддержки, при котором увлажненная и нагретая газовая смесь доставляется в дыхательные пути через носовые канюли со скоростью потока до 60 л/мин. Высокая скорость потока уменьшает уменьшает объем мертвого пространства за счет вымывания углекислого газа из носоглотки и создает положительное давление в дыхательных путях. Применяется при острой дыхательной недостаточности.

В 2015 году ВОЗ включила технологию оксигенотерпии в клиническое руководство по ведению пациентов с подозрением на инфицирование Ближневосточным респираторным синдромом (MERS).

Также технология применялась для больных с тяжелой дыхательной недостаточностью, вызванной COVID-19, в больницах Чунцина с 1 января по 4 марта. Китайские медики высоко оценивают этот метод неинвазивной респираторной поддержки, но признают, что их опыта недостаточно для того, чтобы сделать выводы о ее эффективности.



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